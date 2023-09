O romance pode estar no ar entre Irina Shayk e Tom Brady.

Em julho a modelo e o jogador já tinham sido vistos juntos, a aproveitarem um fim de semana na companhia um do outro e até dentro do Rolls Royce de Brady.

Agora, o Daily Star refere que a modelo russa - que já foi namorada de Cristiano Ronaldo - foi vista a entrar no apartamento do jogador em Nova Iorque num dia e a sair no dia seguinte com a mesma roupa, o que indica que poderá ter passado lá a noite e que as coisas poderão estar mais sérias entre os dois.

De recordar que Tom Brady está solteiro há cerca de um ano, desde que foi oficializado o divórcio de Gisele Bundchen.