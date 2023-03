Irina Shayk perdeu 11 milhões de seguidores no Instagram em apenas 24 horas depois de terminar a relação com Cristiano Ronaldo, relata o The Sun.

A manequim terá dito aos seguidores para deixarem de a seguir caso a "conhecessem apenas como ex-namorada de Cristiano Ronaldo". O resultado foi surpreendente, uma vez que o número de seguidores de Irina desceu.

Atualmente, a modelo são pouco mais de 21 milhões de internautas que a seguem na rede social. Já Cristiano Ronaldo tem 564 milhões de seguidores.

O craque português, de 38 anos, e a modelo, de 37, viveram um romance entre 2010 e 2015.

Pouco tempo após a relação com CR7 chegar ao fim, Irina começou a namorar com Bradley Cooper, de quem se separou em 2019 e com quem tem uma filha em comum, Lea, de seis anos.

Em 2016, Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodriguez e permanecem juntos. Ambos são pais de Alana Martina, de cinco anos, e da bebé Bella, que nasceu no ano passado. O craque é ainda pai de Cristianinho, de 12 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: Andressa Urach lembra caso com Ronaldo: "Estraguei o relacionamento dele"