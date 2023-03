Andressa Urach voltou a ser tema de conversa em todo o mundo depois de ter revelado novos detalhes sobre o alegado envolvimento com Cristiano Ronaldo, em 2015.

Na altura, o jogador português namorava com a modelo Irina Shayk e a separação foi anunciada precisamente no ano em que Andressa Urach falou pela primeira vez do que terá acontecido entre os dois.

Numa nova entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda', a modelo brasileira, que ficou conhecida por ter sido eleita Miss Bumbum, confessou sentir alguma pena por ter, na sua opinião, contribuído para o fim do namoro de Ronaldo com Irina.

"Eu quase não falei sobre isso, nem gosto muito de falar sobre isso. Tadinho, ele tinha uma noiva. Depois senti-me super culpada e até pedi desculpa no meu livro", começou por dizer.

"Ele sabe que aconteceu [o envolvimento]. Ele negou, ele nega até hoje, mas ele sabe que aconteceu e eu fiquei com raiva. Eu era muito barraqueira", acrescentou depois.

Andressa contou ainda que, à época, era fã do craque, embora tenha sido ele a procurá-la: "Agendámos o lugar no hotel maravilhoso, em Madrid, se não me engano, e eu só queria uma foto com ele".

A modelo explicou que conhecia um outro jogador de futebol que tinha o contacto telefónico de Cristiano, tendo sido desta forma que os dois começaram a trocar mensagens.

"Ele nunca imaginou que eu pudesse falar alguma coisa. Só que eu fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo. Ele ficou comigo mas não tirou a selfie", concluiu Andressa.

Vale notar que Cristiano Ronaldo, por diversas ocasiões, já desmentiu este envolvimento com Andressa Urach.

