Parece que Kanye West e Irina Shayk encontraram de novo o amor... juntos. Segundo avança o Daily Mail, o rapper e a modelo russa estão a viver um romance.

As especulações ganharam força depois de terem sido fotografados juntos. As imagens foram divulgadas pelo jornal e foram registadas durante uma viagem a França, que coincidiu com o aniversário do rapper.

Desde que se separou de Bradley Cooper, em 2019, que Irina Shayk não assumiu nenhuma relação. Já Kanye West encontra-se em pleno processo de divórcio com Kim Kardashian, com quem trocou alianças em 2014 e de quem tem quatro filhos.

