Irina Shayk chamou a atenção de todos com o look que escolheu para o Festival de Cannes. A modelo russa optou pela ousadia e não passou, de todo, despercebida.

Esta segunda-feira, de acordo com a People, Irina foi vista a sair do Hôtel Martinez com um vestido (completamente) transparente que deixava a lingerie em evidência.

Para completar o look, não faltaram joias, saltos altos e óculos escuros. Além disso, também recorreu a um casaco, que retirou a dada altura. Veja algumas imagens na galeria.