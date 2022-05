Irina Fernandes passou por uma delicada cirurgia "às metástases da cabeça". Dias depois da intervenção, a protagonista da famosa reportagem 'O Amor Cura' partilhou nas redes sociais uma atualização sobre o seu estado de saúde.

"Caraças! Que viagem! Foram sete horas de cirurgia, de crânio aberto, com anestesia num pulmão comprometido pela metástase. Mas perante o poder Daquele que me cuida nada é impossível", começou por declarar na legenda de uma fotografia captada após "sair da cirurgia e de saber que tudo tinha corrido bem".

"Os meus brilhantes neurocirurgiões conseguiram retirar as duas metástases da cabeça sem comprometer nenhuma funcionalidade. Agora é ter paciência e serenidade para recuperar. Obrigada a todos pelas orações, amor e energia positiva. Assim seguimos, de milagre em milagre", escreveu ainda, radiante com as novidades felizes que acabará de anunciar.

Leia Também: Irina Fernandes operada "às metastases da cabeça" e recebe onda de apoio