Irina Fernandes continua na luta contra o cancro e contou aos seguidores da sua página de Instagram que esta terça-feira, 24 de maio, é dia de cirurgia.

Na legenda de uma fotografia onde aparece na cama do hospital, e que partilhou na rede social esta segunda-feira, Irina começou por escrever: "Já estou instalada na suite presidencial. Amanhã [24 de maio] cedo serei operada às metastases da cabeça. Sigo com fé e coragem dentro da delicadeza da situação. Sinto que Deus está no controlo e isso tranquiliza-me".

"Não sei quando conseguirei trazer notícias pois vai depender muito da recuperação, pelo que peço e agradeço a vossa paciência. Obrigada a todos pelo amor e orações", completou.

Após a partilha, foram várias as caras conhecidas que deixaram uma carinhosa mensagem de apoio a Irina. "Muita força e coragem. Vai correr bem", comentou Helena Costa. "Estamos todos aqui contigo. Estamos todos à tua espera de coração aberto", disse Catarina Gouveia. "Minha super heroína, meu amor. Até já", reagiu Rita Ferro Rodrigues. "Vamos a isso!!! Com fé e paz no coração, minha querida", escreveu Tânia Ribas de Oliveira.

Entre as várias mensagens, também Vanessa Oliveira, Mariama Barbosa ou Matilde Breyner também fizeram questão de deixar algumas palavras.

Veja todas as reações abaixo:

Leia Também: Mariama Barbosa revela como descobriu tumor maligno: "Fiquei com medo"