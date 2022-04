Ireland Baldwin falou abertamente sobre o escândalo em que o pai, Alec Baldwin, esteve envolvido depois de ter matado acidentalmente uma colega de trabalho.

“É de partir o coração”, notou a modelo, de 26 anos, numa entrevista ao podcast ‘Red Table Talk’.

“O meu pai está a sofrer tremendamente, amo-o e não posso imaginar como ele se sente e o que se está a passar na cabeça dele, mas toda esta situação é tão devastadora”, acrescentou.

Ireland elogiou ainda a capacidade do pai em conseguir lidar com a ansiedade, apesar de as ferramentas necessárias para isso não lhe terem sido transmitidas pela família ao longo do seu crescimento.

“Acho que ele superou a ansiedade recentemente. Ele tem lidado com coisas que lhe têm sido atiradas. Foi forçado a lidar com isso”, completou.

