O domingo de Páscoa aproxima-se e Kate Middleton e o príncipe William permanecem na casa de campo da família real, em Norfolk, na companhia dos três filhos, para se protegerem da pandemia da Covid-19. Será mesmo nesta propriedade que vão passar as festividades.

Este ano a família não estará toda reunida, uma vez que Harry e Meghan se mudaram para os Estados Unidos, a rainha e Filipe de Edimburgo estão no Castelo de Windsor, e o príncipe Carlos na Escócia. No entanto, pensa-se que a duquesa fará os possíveis para que os três filhos estejam animados.

Kate tem por tradição na manhã do domingo de Páscoa fazer uma 'caça aos ovos' no jardim - habitualmente no do Castelo de Windsor, onde é hábito passarem a data.

Segundo a imprensa britânica, não se prevê que esta atividade não se realize e os pequenos George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um, agradecem.

