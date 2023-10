Os dois contracenaram no filme 'A Night in the Life of Jimmy Reardon', em 1988.

Ione Skye foi uma das personalidades a lamentar a morte de Matthew Perry. A atriz partilhou imagens das últimas mensagens que trocou com o ator de 'Friends', que morreu este sábado, 28 de outubro, na sua casa em Los Angeles. "Olá! Espero que esteja tudo bem. Estava a meditar (agora medito) e estava a tocar 'In Your Eyes'. Lembrei-me imediatamente do quão bonita tu és", escreveu Perry à amiga, no passado dia 15 de outubro. "Oh, adoro. Beijos. Espero que estejas saudável e feliz", respondeu Skye. "Sim, estou. Acho! É bom ter notícias tuas. Só tenho boas memórias", escreveu ainda a atriz. "Eu também. Aquela tarde em que estava no meu apartamento e tu estavas lá", respondeu Matthew. "A minha última troca de mensagens, na semana passada. Estou muito, muito triste. Adorava este rapaz", disse ainda Skye, partilhando uma fotografia dos dois quando eram adolescentes. Leia Também: Esta foi a última vez que Matthew Perry foi visto em público Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram