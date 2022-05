Iolanda Laranjeiro arriscou num corte de cabelo bem mais curto e não podia estar mais satisfeita com o resultado. Com um sorriso no rosto, a atriz deu a conhecer o novo look nas redes sociais esta quarta-feira.

"E (quase) tudo o meu David Xavier levou", começou por dizer, referindo-se ao hair stylist que lhe cortou o cabelo.

"Fui cortar as pontas a correr, amanhã filmamos espetáculo. Sentei-me na cadeira e disse: 'Estou um bocado farta desta imagem. E se?' Sorrimos e pronto. Em poucos minutos saí de cabelo molhado em riste e feliz por sentir o vento no pescoço", contou.

Espreite abaixo.

