O Natal será em 2021 vivido de uma forma diferente do habitual para a família real do Mónaco, talvez por isso também a forma de assinalar a época tenha este ano sido feita com detalhes fora do comum.

Internada e a recuperar dos problemas de saúde que a têm nos últimos meses afastado da vida pública, a princesa Charlene partilhou publicamente esta segunda-feira o postar de Natal da família.

Ao contrário de anos anteriores, em que é usada uma fotografia que resulta de uma produção fotográfica, este Natal a família partilhou um retrato ilustrado onde a princesa surge juntos dos filhos gémeos, Gabriella e Jacques, de sete anos, e do marido, Alberto do Mónaco.

"Desejo a todos boas festas e em segurança. Com todo o meu amor", declarou a princesa ao tornar pública a imagem.

Charlene, recorde-se, encontra-se internada por estar em "exaustão física e emocional". Antes deste quadro a princesa esteve seis meses retida na África do Sul devido a uma infeção grave na garganta, nariz e ouvidos.

