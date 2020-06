Jessica Mulroney tornou-se conhecida por ser a melhor amiga de Meghan Markle, contudo, a amizade já viu o seu fim, conforme nota a imprensa internacional. Em causa esteve uma polémica na qual Jessica se viu envolvida. Tudo aconteceu depois da blogger Sasha Exeter ter referido que Mulroney se tinha recusado a fazer parte de um movimento de protesto após a morte de George Floyd.

Na altura não só recusou como ainda ameaçou Sasha, afirmando que iria denegri-la junto das marcas que apoiavam o seu blog. Apesar do pedido de desculpas público entretanto apresentado, a verdade é que Meghan não voltou a confiar em Jessica.

O Page Six dá conta que a duquesa de Sussex já andava desconfiada de que a amiga apenas estava a usar a sua fama para se promover. A polémica acabou por dar a "desculpa de que Meghan estava à espera para cortar relações de vez com Jessica", nota o Page Six.

