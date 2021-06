A animação aliada ao descanso, assim pode resumir-se o fim de semana de Kourtney Kardashian.

Na companhia do namorado, Travis Barker, e dos três filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis - a socialite aproveitou para apanhar banhos de sol e divertir-se com as crianças em atividades ao ar livre.

Nas suas redes sociais, foram partilhados alguns momentos felizes da família. Espreite abaixo.

