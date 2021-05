Kourtney Kardashian e Travis Barker organizaram um programa cheio de diversão e levaram os filhos, frutos de respectivos relacionamentos passados, à Disneyland, na Califórnia.

A família não conseguiu escapar às lentes dos fotógrafos e as imagens não tardaram em começar a circular nas redes sociais, como pode ver abaixo.

Kourtney, recorde-se, tem três filhos - Manson, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis -, da relação com Scott Disick. Já Travis é pai de Landon, de 17 anos, e Alabama, de 15, do casamento com Shanna Moakler.

Leia Também: Kim Kardashian critica irmã por 'afugentar' as amas dos filhos