A família imperial do Japão estreou-se no Instagram com diversas publicações esta segunda-feira, dia 1 de abril.

A Agência da Casa Imperial, uma agência governamental responsável pelos assuntos da família, publicou cerca de 60 fotos e cinco vídeos que mostram aparições públicas do imperador Naruhito e da imperatriz Masako nos últimos anos.

A agência disse querer que o público compreenda melhor as funções oficiais da família e que o Instagram foi a rede social escolhida devido à popularidade que tem entre os jovens.

Na altura da publicação deste artigo a conta somava já cerca de 350 mil seguidores.

A primeira foto publicada foi do casal imperial sentado num sofá com a filha, a princesa Aiko, de 22 anos, todos sorridentes a comemorar o dia de Ano Novo.

