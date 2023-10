Este domingo, dia 15 de outubro, foi uma data especial para o futuro príncipe herdeiro da Dinamarca, Christian, que completou 18 anos, uma data que a avó, a rainha Margarida, celebrou oferecendo um jantar de gala.

O evento reuniu várias figuras da realeza nórdica, entre as quais os príncipes herdeiros da Noruega, Haakon e Mette-Marit, e a filha mais velha, a princesa Ingrid.

Na altura de se sentarem nas diversas mesas redondas que estavam postas no salão do palácio, foi notória a posição destacada da princesa Ingrid, futura herdeira da Noruega, que ocupou o seu lugar na mesma mesa de Christian e da rainha Margarida.

Porque é que Ingrid teve um papel de destaque face às outras princesas?

O facto de ter sido a única das princesas a usarem a faixa azul da Ordem do Elefante, a mais alta e a mais antiga condecoração do Reino da Dinamarca, que lhe foi outorgada pela rainha Margarida em 2022, por ocasião do seu 18.º aniversário, é o motivo mais provável. Mais nenhuma das princesas da nova geração de 'royals' possui esta condecoração, o que terá motivado a escolha de que Ingrid se sentasse num lugar privilegiado.

