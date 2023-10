Chegou o grande dia para o príncipe Christian da Dinamarca. Este domingo, dia 15 de outubro, o futuro príncipe herdeiro celebrou o seu 18.º aniversário, uma data que foi comemorada com pompa e circunstância.

Os festejos começaram logo pela hora do almoço, com a tradicional saudação na varanda do Palácio de Frederick VII, em Copenhaga, mas foi à noite que decorreu o evento mais importante: O jantar de gala, oferecido pela rainha Margarida, que reuniu grande parte da realeza nórdica.

O aniversariante chegou ao salão do Palácio de Christiansborg pelas 17h vestido de gala, com fato, laço, a faixa azul e distinções na lapela.

Atrás de Christian seguiram os pais, os príncipes herdeiros Frederico e Mary, e os irmãos mais novos do aniversariante, a princesa Isabella e os gémeos Vincent e Josephine.

Durante o jantar, o príncipe fez o seu primeiro discurso, tendo agradecido aos que ali se encontravam presentes. "Devo encontrar o meu caminho, mesmo que isso me leve a algum lugar conhecido. Tenho raízes em muitos locais no mundo e gosto de viajar, mas o meu lar sempre será aqui, porque amo o meu país", expressou o jovem.

