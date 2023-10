O príncipe Christian da Dinamarca celebra no próximo domingo, dia 15 de outubro, o seu 18.º aniversário, uma data que assinala também a sua chegada à maioridade e, como tal, será emitido um programa na televisão dinamarquesa para comemorar a chegada à idade adulta do futuro príncipe herdeiro.

No entanto, a Casa Real já se adiantou a partilhar algumas imagens inéditas deste emissão, que irá para o ar no próximo sábado, pelas 19h (hora local).

No vídeo pode ver-se o príncipe em momentos distintos, alguns a solo e outros ao lado do pai, o príncipe herdeiro Frederico. "Dentro de dois dias, Sua Alteza Real o Príncipe Christian completará 18 anos. Mas já amanhã é possível vivenciar o seu aniversário no programa de televisão 'Príncipe Christian – uma jornada real'. O programa é transmitido no sábado à noite, às 19h00, no DR1", pode ler-se, na legenda do vídeo.

