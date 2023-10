Christian da Dinamarca está prestes a completar 18 anos, motivo pelo qual foi atribuído ao filho mais velho dos príncipes herdeiros um selo, que foi revelado esta quarta-feira, dia 11.

De facto, foi a Gronelândia, nação que pertence ao Reino da Dinamarca, que quis assinalar a maioridade do futuro herdeiro - celebrada no próximo domingo, dia 15 - com a publicação de um novo selo.

Este selo especial foi emitido pela empresa de serviços postais e telecomunicações da Gronelândia, a Tusass, que tem uma longa tradição em comemorar grandes eventos da Casa Real com selos.

Na imagem pode ver-se o neto da rainha Margarida vestido com o traje nacional da ilha, o tradicional anoraque branco. Antes dele, o seu pai, Frederico, o seu avô, o príncipe Henrique, e o seu bisavô, o rei Frederico IX, usaram esta vestimenta nas suas visitas oficiais ao território. A imagem é da autoria da fotógrafa Franne Voight e o selo poderá ser adquirido a partir de 16 de outubro.

