Os mexicanos estão em choque com a crueldade do crime que vitimou Vielka Pulido. A influenciadora, de 21 anos, acabava de sair do ginásio com o namorado quando os dois foram mortos a tiro por um grupo de indivíduos de cara tapada.

O casal preparava-se para sair do local do ginásio num carro branco quando uma outra viatura, de cor cinzenta, parou à frente. Dela saíram várias pessoas armadas que, sem dizerem qualquer palavra, começaram a disparar indiscriminadamente.

À chegada ao local, os elementos de emergência médica encontraram Vielka e o namorado já sem vida.

O jornal AS recorda que Vielka Pulido ficou conhecida nas redes sociais em 2018, depois de ter partilhado um vídeo em que obrigava uma outra mulher a pedir-lhe perdão de joelhos. A publicação em causa fez com que a influenciadora ficasse conhecida como 'Lady Humilladora' ['Senhora Humilhadora'].

Nas redes sociais já estão a circular as imagens do assassinato, às quais poderá aceder

.

