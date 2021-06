Kate Hudson e o noivo, Chance Moore, anunciaram a morte da filha, Eliza Adalynn Moore, de dois anos. A menina partiu no Dia do Pai, data que foi celebrada nos EUA a 20 de junho.

Na segunda-feira, numa emotiva publicação feita no Instagram, a influencer disse: "[...] Não sei como vamos continuar sem ti. Sei que prometemos que seríamos corajosos assim como tu. Mas estamos de rastos. Mesmo sabendo que já não estás a sofrer mais".

"Pensei que, uma vez que sabíamos que estavas a morrer, a tua morte não fosse tão repentina. Mas aconteceu. Eu não estava preparada para ver o que vi", confessou.

"Acordei esta manhã, ainda meio adormecida, e peguei na tua mão. Mas tu não estavas lá. Foste embora ontem à noite. [...] Queria correr atrás de ti. Mas não consegui. Tenho que aceitar esta nova realidade... mas não estou pronta para te deixar ir. Acho que nunca estarei pronta para seguir em frente", partilhou.

"Quero acreditar que estás num lugar com o meu pai e a minha irmã... e a tua irmã... todos os entes queridos que tu nunca conheceste. Quero acreditar que estão juntos. [...] Também quero acreditar que a tua alma foi transferida para nós, a tua mãe e o teu pai. Que tu deixaste o teu corpinho e gentilmente te agarraste às nossas almas. Que agora estamos interligados para o resto da vida", continuou.

Antes de terminar, escreveu ainda: "Quero acreditar que ainda estás viva em algum lugar. Quero acreditar que vou acordar deste pesadelo e que estarás lá a segurar nas nossas mãos. A dizer-nos que era apenas um sonho mau".

De acordo com o New York Post, a menina nasceu no dia 28 de agosto de 2018 e dez meses depois foi diagnosticada com cancro.

Leia Também: Morreu Mabel Calzolari. Atriz brasileira tinha 21 anos