Mariana Sampaio, uma influencer brasileira de 28 anos, revelou nas redes sociais que é perseguida há três anos.

A criadora de conteúdos digitais contou aos dois milhões de seguidores que já denunciou mais de 150 perfis da mulher que não a larga.

Mariana revelou que tudo começou com umas flores e uma carta com uma declaração com conteúdos mais íntimos.

Depois seguiram-se mensagens de amor e de ódio, e até vídeos de teor sexual. A influencer percebeu que tudo partia do mesmo perfil desta mulher que acreditava que as duas mantinham uma relação amorosa.

Quando Mariana entrou com um processo judicial contra ela, esta começou a perseguir outras pessoas como a sua mãe e o seu marido. Entretanto, o caso já está na justiça.