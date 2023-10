A infanta Maria Francisca, filha dos duques de Bragança, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, tendo falado de alguns detalhes do casamento.

A infanta confessou que "está muito calma", apesar de não deixar de reconhecer que, possivelmente, "no dia vai estar mais nervosa".

Maria Francisca de Bragança - que vai casar-se com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins no sábado, dia 7 de outubro - contou que vai haver um ensaio geral na Basílica de Mafra. O arraial, um evento de "receção para quem vem de fora", vai decorrer na véspera, na noite de sexta-feira.

Vai haver dois bolos de noiva, sendo que um deles vai ser cortado com todas as pessoas que vão estar do lado de fora da cerimónia a apoiar este momento único. Este será o bolo "principal" para a infanta. Portanto, sabe-se que o casal vai sair à rua para cortar o bolo com quem se juntar à festa.

Maria Francisca de Bragança vai ter dois vestidos de noiva, sendo que o está planeado para o jantar é uma peça "mais descontraída, mais leve". Também vai usar um diadema da rainha D. Amélia. A lista de convidados conta com 1200 pessoas.

Depois do casamento, conta, vai viver para fora de Portugal. Maria Francisca de Bragança e Duarte de Sousa Araújo Martins vão viver em Londres a partir de janeiro.

Sobre o companheiro, a infanta destacou que "é uma pessoa muito positiva, trabalhadora, com os pés na terra".

Maria Francisca de Bragança não deixou de falar também da família, destacando que "são uma família normal, têm os seus trabalhos, os seus salários" e que "há uma ideia errada de terem imensas ajudas".

Além disso, diz que "tudo o que conseguem fazer é porque trabalham em união, em família". No entanto, não deixa de reconhecer que "as associações reais acabam por lhes dar imensas oportunidades de aparecer mais, de estar com as pessoas, com os monárquicos que se interessam". Mas o papel principal é sempre "promover Portugal".

Leia Também: Maria Francisca sobre pedido de casamento: "O Duarte falou com o meu pai"