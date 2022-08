Inês Simões foi uma das personalidades que esteve presente na despedida de solteira de Liliana Almeida, que em breve dará o nó com Bruno de Carvalho.

Partilhando uma fotografia do evento, que aconteceu num iate, a atriz saiu em defesa do casal que se conheceu e formou no 'Big Brother Famosos'.

"Nunca deixem ninguém dizer-vos como viver ou quem amar!", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram, referindo ainda num hashtag "madrinha orgulhosa".

