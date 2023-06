Inês Simões e Liliana Aguiar estão envolvidas numa polémica que promete não terminar tão cedo. Tudo começou quando a atriz revelou ter sido bloqueada pela modelo no Instagram, algo que foi prontamente desmentido por Liliana.

Como lhe demos conta aqui, Liliana reagiu de forma indignada a esta acusação, deixando ainda uma indireta: "E que tal falarem delas próprias com quem andam a sair, a jantar, a dormir… Tão fácil criticar… juízo minha gente, juízo".

Na emissão da madrugada desta sexta-feira, dia 23 de junho, Inês respondeu a estas declarações. "Acho curioso a Liliana saber mais da minha vida do que eu própria… Eu não me cruzo muito com a Liliana nos sítios onde vou, mas no entanto, quando vou [sair], sou eu que pago o jantar, não deixo que ninguém pague o jantar, ao contrário dela", fez notar, referindo-se ao facto de Liliana, num passado recente, ter dito que deveria ser o homem a pagar as contas do casal.

"A minha vida sempre foi pautada pela independência. Não recebo pensão de alimentos, não dependo de nenhum homem, o que seria", disse ainda Inês, que acrescentou: "Acho que é muito poucochinho responder daquela forma, atacar ou defender com algo do foro pessoal".

Veja tudo aqui.

