Inês Simões foi a grande entrevistada de Ana Rita Clara, conversa que será transmitida na TVI Ficção. A atriz, de 38 anos, abriu o coração falando dos relacionamentos amorosos que manteve no passado.

"Acredito imenso no amor", garante a também comentadora da TVI

"Casaste duas vezes, casarias outra vez se te apaixonasses?", questionou Ana Rita.

"Acho que casava uma terceira vez, se sentisse", respondeu a entrevistada.

Vale notar que Inês Simões casou-se com o ator Luís Lourenço, aos 23 anos, depois de ambos se conhecerem em 'Morangos com Açúcar'. O casamento terminou nove meses depois. Já em 2017, a artista voltou a dar o nó com o árbitro Duarte Gomes, de quem tem uma filha, Beatriz.

