Inês Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, usou este sábado as suas redes sociais para partilhar com os seguidores um desabafo onde lamenta a morte de Rocky - cão da sua família.

"Na passada quarta-feira perdemos inesperadamente um elemento central da nossa família, o Rocky", começa por contar.

"Deixa um vazio na nossa casa e na vida dos meus filhos, para quem era um verdadeiro irmão, especialmente para a Alice. Estava lá antes deles, mas aceitou-os como se fosse a única realidade que sempre conhecera", explica Inês, mãe de Alice e Pedro.

Inês recorda com saudade os dias em que "cansada e com os bebés" se sentia "acompanhada e reconfortada pela presença" do 'cãopanheiro' aos seus pés.

"Obrigada Rocky. É difícil descrever a falta que fazes, mas é tão fácil senti-la", termina, juntado às suas palavras um conjunto de imagens dos momentos vividos ao lado do amigo de quatro patas.

