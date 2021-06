Inês Mendes da Silva, agente de celebridades como Cristina Ferreira e Rita Pereira, recebeu esta terça-feira, 29 de junho, a primeira dose da vacina contra a Covida-19.

Um momento que quis destacar nas redes sociais com uma série de imagens registadas no centro de vacinação do Estádio Universitário de Lisboa. Duas das fotografias remetem precisamente para o momento da inoculação.

O registo de caras conhecidas a receberem a vacina tem sido cada vez mais recorrente nas redes sociais. Ainda ontem Vanessa Oliveira e Vanda Miranda destacaram o momento nas suas plataformas.

Leia Também: Faltar à vacinação é "oportunidade perdida e deve ser contrariada"