Inês Mendes da Silva, a 'super-agente' de celebridades como Cristina Ferreira e Rita Pereira, vive esta quarta-feira um dia especial. Paz, a filha mais nova, celebra dois anos e a empresária não deixou a data passar despercebida nas redes sociais.

"Há precisamente dois anos, nascia-nos uma das melhores ideias que tivemos na vida! Mais uma filha e uma irmã", escreveu na legenda de uma publicação em que divulga imagens do dia do parto.

Vale referir que Paz é fruto da relação com Francisco Ladeira. Inês Mendes da Silva é ainda mãe de Amélia, de dez anos, do relacionamento passado com Tiago Froufe.

