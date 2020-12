Esta quinta-feira, dia 3, Inês Lopes Gonçalves publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual revelou que se encontra em isolamento profilático, uma vez que esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

"Este vídeo serve basicamente para explicar que estou em isolamento profilático. Também eu arranjei maneira de ficar em casa. Está tudo bem", notou, acrescentando que seria Miguel Rocha a substitui-la no programa da RTP1.

Veja o momento de seguida.

