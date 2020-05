Inês Herédia partilhou com os seus seguidores um vídeo onde se mostrava a passear nas ruas de Lisboa com a devida máscara de proteção no rosto. A atriz mostrou-se assim a cumprir as medias de prevenção como forma de evitar contaminação pela Covid-19, mas aparentemente não o estaria a fazer da forma mais correta.

As suas imagens levaram vários médicos a enviarem-lhe mensagens alertando para o facto de não estar a usar a máscara de proteção de forma correta.

"Estou a receber muitas mensagens de médicos e enfermeiros a alertar que ao cruzar o elástico a abertura da máscara fica maior e consequentemente menos eficaz. Não cruzar. Obrigada", contou o rosto da TVI na esperança de como o seu testemunho ajudar aqueles que como ela não estariam a usar a proteção de forma correta.

