Foi na última quinta-feira que desapareceu a pequena Valentina, de nove anos, no conselho de Peniche. No final da manhã deste domingo, a Polícia Judiciária revelou que a menina foi encontrada já sem vida e que o pai confessou o crime.

Além do progenitor, também a madrasta de Valentina Fonseca foi detida pelas autoridades, segundo a TVI24.

Após a notícia, Inês Herédia recorreu à sua página de Instagram para falar publicamente sobre o caso, tendo escrito uma mensagem dirigida à menina.

"Valentina, queria dizer-te tudo o que sinto mas não me sai nada. Não te conheço mas sei quem és através do amor que tenho pelos meus filhos. Queria dizer-te que a nossa espécie é o verdadeiro vírus, e que tu, os meus filhos e todas as crianças do mundo, são os únicos que de vírus não têm nada. São a Vida e a Luz no mundo", começou por escrever na rede social.

"Não sei quem és, nunca te conheci, mas pela parte que me toca enquanto ser humano, só me apetece pedir-te desculpa. Desculpa por a nossa espécie conseguir ser a escuridão que tu nunca devias ter conhecido. És luz, amor e promessa. E assim permanecerás no coração de todos nós, que não te conhecendo, faríamos tudo para te trazer de volta. Até já", rematou.

Recorde-se que Inês Herédia é mãe dos gémeos Luís e Tomás, fruto do casamento com Gabriela Sobral.

Leia Também: Pai de confessou o crime e levou a PJ ao corpo