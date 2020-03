Esta segunda-feira, dia 16, Inês Herédia surpreendeu os seguidores ao abrir o coração para uma declaração de amor a Gabriela Sobral, com quem é casada desde 2018.

A atriz partilhou uma fotografia em que aparecem abraçadas e na legenda da mesma citou palavras da poetisa Sophia de Mello Breyner.

"Mesmo que me prometas a imortalidade voltarei para casa / Onde estão as coisas que plantei e fiz crescer / Onde estão as paredes que pintei de branco", lê-se.

Vale referir que pouco depois de darem o nó, Inês recorreu ao método de inseminação artificial para engravidar. Atualmente são mães dos gémeos Tomás e Luís, de um ano.

Leia Também: Cresceram muito! Inês Herédia partilha novo retrato com filhos gémeos