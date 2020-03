Inês Herédia surpreendeu os que a seguem no Instagram com um vídeo onde surge a cantar na varanda o tema 'Postal dos Correios', dos Rio Grande.

Um momento que contou ainda com a presença de um dos filhos gémeos, que decidiu juntar-se à mãe também com uma viola na mão.

"Sei que desse lado também muitos de vocês deviam estar a almoçar com os pais e com os avós. Hoje acordei a cantar isto. É demasiado comovente a maneira como a história se repete. Enfim, estamos mesmo 'todos no mesmo barco'", escreveu na legenda do vídeo, publicado na rede social este domingo, 29 de março. "Bolas que saudades da família", rematou.

Veja o momento no vídeo da galeria.

