Inês Gutierrez usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias e vídeos captados no início do ano junto ao mar.

Numa das fotografias, a apresentadora aparece ao lado do companheiro e pai da sua filha, João Montez, e deixou um grande desejo que tem para este ano de 2024.

"Sempre perto do mar. Um dos meus pedidos para 2024: Visitar-te mais vezes", escreveu, na legenda da publicação.

Leia Também: "Começo a acreditar que a maternidade nos dá uma espécie de super poder"