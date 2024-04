Este sábado, dia 13 de abril, foi dia de recordações para Inês Gutierrez. A influencer foi mãe pela primeira vez há precisamente dois anos e a data lembrada no Instagram.

"Há dois anos… precisamente a esta hora. À espera de conhecer o maior amor da minha vida. Achando ainda que a Malu nasceria neste dia, 13 de Abril, mas quis esperar pelas 02h02 do dia seguinte, dia em que o bisavô, há um ano, tinha partido. Daquelas coincidências que parecem mais do que coincidências, sabem?", começou por recordar na véspera do aniversário da filha Maria Luísa, fruto da relação com João Montez.

"Nestas horas vivi das experiências mais bonitas, fortes e transformadoras da minha vida… Apesar da dor, a tranquilidade, a paz e a força (e a bossa nova também) eram a nossa bolha. Chama-se 'ser mulher'… e chama-se 'amor'", acrescentou.

Este domingo voltou a recorrer à mesma rede social para celebrar o aniversário da menine. "Parabéns à nossa bebé-feliz que tanto acorda a rir, como não gosta que se abram os estores porque diz que tem sono, que tanto quer o nosso colo como o correr o mundo, que falar é a sua praia, que já gosta de ginástica e que tem o sorriso mais alegre do mundo. Contigo temos aprendido a observar como tu, a cuidar como tu e a ser mais leve como tu! Prometemos estar a dar o nosso melhor, isso é certo. Maluzinha, que nunca te falte saúde e amor. O resto vamos dando conta do recado", disse.

