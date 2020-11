Inês Folque deixou a SIC para se estrear como apresentadora na antena da RTP1. A notícia foi confirmada em comunicado pelo canal público de televisão.

Inês Folque, de 33 anos, estreia-se já este domingo, dia 1 de novembro, na antena da RTP1. A apresentadora vai juntar-se "à dupla mais animada da televisão portuguesa", João Paulo Rodrigues e Vera Fernandes, no programa 'Hoje é Domingo' - que estreia precisamente hoje.

Inês terá no programa a função de "apresentadora de exteriores e estará sempre a acompanhar as surpresas do programa que vai mudar as suas tardes de Domingo".

"É um formato que tem tudo para revolucionar as tardes de Domingo e não poderia estar mais feliz por voltar à antena num projeto tão diferente e desafiante", afirma a apresentadora ao comentar a grande novidade.

