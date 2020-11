Helena Coelho apresentou pela primeira vez sozinha este sábado, dia 31, o programa 'VivaVida', da TVI. Com Ruben Rua em isolamento, a apresentadora teve de mostrar toda a sua destreza e lançar-se a solo apenas algumas semanas depois da estreia como apresentadora de televisão.

Nas redes sociais, as opiniões dos espetadores fizeram sentir-se e foram muitos os que no Instagram de Cristina Ferreira quiseram manifestar-se contra a escolha da apresentadora.

"Nada contra a Helena Coelho, mas de facto não consegue chegar a nós... não consegue", aponta uma internauta.

"Pode ser boa como criadora de conteúdo, mas como apresentadora... desastre total", escreve outra.

"Lamento, mas não gosto! É querida mas não para apresentar um programa" ou "não convence. Não prende ao ecrã", são outras das mensagens deixadas pelos espetadores.

As críticas estendem-se também a Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento do canal, que chega mesmo a ser acusada de não ter feito as escolhas certas em relação ao programa 'VivaVida': "O que leva uma Cristina a insistir neste erro de programa?", questiona uma fã. "A Cristina é uma diretora super fraca, parca de ideias e inovação", pode ler-se ainda entre as mensagens.

E entre as críticas há até quem questione: "Onde anda a Leonor Poeiras?".

Porém, a verdade é que há também quem elogie a criadora de conteúdos e a sua "humildade" em aceitar comentários construtivos.

"Têm que melhorar, não falar tão rápido e não interromper quando o convidado está a falar", disse uma seguidora, que mereceu resposta por parte de Helena: "Irei melhorar", garantiu.

"Ai gente, não sejam chatos... ela está no início desta nova carreira, já deu muitas provas que é boa comunicadora. Com o tempo certamente ela vai ser uma excelente apresentadora" ou "a Helena esteve muito bem", são algumas das várias mensagens positivas dos espetadores.

Provando que há, de facto, opiniões muito distintas sobre o tema, existem até comentários de seguidores que afirmam: "Ela é boa comunicadora e na minha opinião está melhor sozinha apresentar".

Qual a sua opinião sobre o tema?

Leia Também: Morreu o pai de Joana Cruz, da RFM. "Deixou-nos cedo demais"