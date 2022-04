Prestes a ser mãe pela segunda vez, Inês Folque destacou na sua página de Instagram um conjunto de imagens que mostra a evolução da barriguinha de grávida.

"Nove meses de magia", pode ler-se na legenda dos registos captados nesta nova etapa da sua vida.

Após a partilha, foram muitas as carinhosas mensagens que recebeu na caixa de comentários. "Linda", pode ler-se em muitas reações.

De recordar que Inês Folque é mãe do pequeno Tomás e prepara-se para ser mãe de mais um menino, fruto do casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

