Inês Folque vai ser mãe de mais um menino. A novidade foi dada pela apresentadora através de um bonito vídeo onde faz a revelação do sexo do bebé com a ajuda do filho mais velho, Tomás, de dois anos.

"Provavelmente a pergunta que mais me fizeram a gravidez toda: menino ou menina? Às 38 semanas consegui finalmente gravar este vídeo. E agora quero saber... quem tinha dado o palpite certo? Ficaram surpreendidos?", escreveu Inês na legenda da publicação.

Recorde-se que o menino, assim como Tomás, é fruto do casamento de Inês com Gonçalo Ribeiro Telles.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???̂? ?????? (@ines.folque)

Leia Também: Vídeo. Inês Folque recorda dia em que soube da segunda gravidez