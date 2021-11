Inês Castel-Branco começou a semana com uma mudança de visual e o evento de estreia da CNN Portugal foi a ocasião ideal para mostrar no novo look.

A atriz despediu-se dos longos cabelos e está agora com um penteado bem mais curto, como se pode ver nas fotografias que partilhou na sua página de Instagram.

"Ontem foi a noite de lançamento da CNN Portugal. Num dos meus locais preferidos em Lisboa, o mosteiro dos Jerónimos, conheci gente interessante, reencontrei amigos e assisti a um marco na história do jornalismo em Portugal. Além disso ontem também cortei o cabelo e estou muito feliz com o resultado", escreveu na legenda.

Curioso para ver? Espreite abaixo.

Leia Também: Fernanda Serrano espalha elegância e sensualidade na estreia da CNN