Márcia Soares esteve hoje, dia 22 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, mas o final da conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos parece ter deixado 'farpas' a uma outra ex-concorrente do 'Big Brother'.

Catarina Miranda, que foi expulsa do reality show na semana passada, tem dado que falar mesmo fora do jogo, embora repita diversas vezes que quer continuar a participar em programas de televisão, até mesmo como apresentadora.

Cristina, quando se despedia de Márcia, falou precisamente sobre o que pode acontecer na vida de uma pessoa que acabe de sair de um reality show.

"Nem todos, quando saem, conseguem aproveitar a oportunidade e a oportunidade não é fazer televisão. Esqueçam isso! Não se entra no 'Big Brother' para depois trabalhar em televisão. Isso não acontece com todos, às vezes acontece só temporariamente", começou por dizer a apresentadora.

"A televisão não tem de ser o espaço depois de trabalho de quem participa num reality show, que isso fique bem claro na cabeça de toda a gente. Pode acontecer, mas para a maior parte deles nunca vai acontecer. A experiência de vida que fica deve, sim, fazer isto: tranquilizar, apaziguar, fazer crescer e saber que é preciso construir. É só isso", concluiu, referindo-se ao facto de Márcia estar numa fase muito positiva da sua vida.

