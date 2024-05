Catarina Miranda, a mais polémica concorrente do 'Big Brother' que foi expulsa na passada semana, não 'baixou as armas' após ter saído do jogo, muito pelo contrário.

Depois de um 'bate boca' com Francisco Monteiro na gala de sábado, 18 de maio, protagonizando momentos de maior tensão, eis que a antiga jogadora fez um esclarecimento sobre Cláudio Ramos (apresentador do reality show) e Cristina Ferreira.

"A minha admiração por eles vai ser sempre a mesma, não importa o que diga a imprensa. A TVI é a minha casa", indicou esta segunda-feira, 20 de maio, nas histórias da sua página de Instagram.

© Instagram - Catarina Miranda