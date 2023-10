Anitta esteve no podcast 'De Frente com Blogueirinha', conhecido por deixar os convidados em situações incómodas com perguntas às quais ninguém quer responder. A cantora brasileira, no entanto, não desviou nenhum dos assuntos e tentou sempre esclarecer todas as curiosidades.

A influenciadora Blogueirinha, a certa altura, perguntou a Anitta se esta alguma vez faria uma música para um namorado, com a artista a responder da seguinte forma: "Ninguém merece essa minha moral, a esse nível. No trabalho? Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, por amor de Deus".

Anitta sublinhou ainda que tem mérito total pelas suas conquistas e que não precisa de ninguém para chegar longe.

"Conquistei com tanta luta e sozinha para eu dar [fama] de bandeja, ao falar o nome de um fulano que eu nem sei o que vai fazer comigo amanhã", acrescentou Anitta.

Nas redes sociais, os cibernautas não têm dúvidas de que a pergunta e as respostas foram uma indireta para Luísa Sonza, que depois de ter lançado o tema 'Chico' com uma homenageado ao namorado, acabou por ser traída. Os dois estão agora separados.

