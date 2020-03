India Malhoa já não estava ativa nas redes sociais desde outubro do ano passado e voltou esta terça-feira, dia 10, a dar o ar da sua graça no Instagram. Como tal, fez com que o seu regresso não passasse despercebido...

A jovem, de 20 anos, voltou a incendiar as redes sociais com uma fotografia na qual dá provas de toda a sua sensualidade.

Naquele que foi o seu primeiro dia de praia do ano, exibiu as curvas deitada no areal, em frente ao mar, e deixou os fãs sem fôlego. Nem a mãe, Ana Malhoa, resistiu em reagir ao registo.

"Vou emoldurar e colocar no meu quarto", comentou a mãe babada.

