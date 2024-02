Longe dos holofotes e a desfrutar de uma nova etapa da sua vida, marcada pela tranquilidade após ter assinado o divórcio, que colocou um ponto final na sua relação com a infanta Cristina, Iñaki Urdangarin reapareceu publicamente este fim de semana em Santander.

Já sem os guarda-costas, que lhe foram retirados pelo Ministério do Interior aquando do divórcio, Urdangarin esteve nas bancadas a apoiar o filho Pablo, que joga atualmente no BM Fraikin Granollers.

À chegada, Iñaki foi abordado por um jornalista da Antena 3 espanhola, que lhe perguntou sobre o acordo de divórcio e sobre a sua relação atual com Ainhoa Armentia.

No entanto, o ex-duque de Palma preferiu não responder a nenhuma das questões, mantendo-se em total silêncio.

