A jornalista Alexandra Borges colocou recentemente no ar mais uma grande reportagem, desta vez inspirada numa história de amor.

Um trabalho que destaca a vida de Ângela, uma mulher que quer engravidar do marido, que morreu recentemente e deixou os seus espermatozoides para que o seu sonho fosse na mesma cumprido: ser pai. No entanto, por causa da legislação portuguesa, esta mulher não está a conseguir respostas para ver o seu desejo realizado, e do falecido marido.

Uma história que não deixou a atriz Sílvia Rizzo ficar indiferente, tendo destacado a mesma na sua página do Instagram.

"Impossível ficar indiferente a esta reportagem da Alexandra Borges em curtos episódios, porque há muito para contar apesar do pouco tempo que a Ângela e o Hugo estiveram juntos. 'Amor sem fim' é o nome desta mini série documental, é um testemunho incrível de uma relação entre duas pessoas, apesar do Hugo ter ido embora, o amor continua e a Ângela tem tudo para engravidar do Hugo, mas o sistema não permite! Vejam e percebam porquê. Vamos apoiar a Ângela", escreveu a atriz na rede social.

