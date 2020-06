A artista partilhou no Instagram um vídeo onde aparece a dançar com um biquíni reduzido. Imagens que foram captadas na semana passada, antes de ser internada no hospital.

Anitta está a recuperar de uma trombose na perna que a levou a ser internada no hospital na semana passada. Atualmente, a artista vai ter que ficar de repouso e não vai poder fazer esforços, nem gravar vídeos a dançar, como tem habituado os fãs. Por isso, decidiu recordar junto dos seguidores um vídeo atrevido que gravou antes de ser internada. Imagens que serviram para promover a nova música, 'Desce Pro Play (PA PA PA)', com MC Zaac e Tyga. Veja na galeria. Nas stories, a cantora brasileira deixou ainda um pedido aos fãs: "Vou ter que esperar um pouco para dançar. Dancem por mim". Leia Também: Anitta internada após ser diagnosticada com trombose. "Estou bem"