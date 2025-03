Anitta surpreendeu tudo e todos ao anunciar publicamente que resolveu cancelar a sua atuação no festival Coachella deste ano - que irá decorrer entre 11 e 20 de abril.

"Estava realmente ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a motivos pessoais inesperados, não poderei apresentar-me", disse a artista ao tornar pública a sua decisão.

Perante as muitas dúvidas dos fãs, que através das redes sociais desenvolveram diversas teorias e exigiram explicações, Anitta gravou um vídeo através do qual afirma estar no direito de não tornar público o motivo que a levou a cancelar o concerto.

A cantora diz nas imagens que em 14 anos de carreira apenas uma vez cancelou um espetáculo por motivos de saúde e que, por isso, tem agora o direito de tomar esta decisão sem ter de justificar-se.

Entre as várias teorias dos fãs teve destaque na imprensa brasileira aquela que aponta motivos religiosos. As suspeitas dos fãs começaram depois de a cantora ter publicado imagens de um "ritual de elevação de frequência para celebrar a chegada do outono".

"Mentira que a Anitta cancelou o show no Coachella por causa de astrologia, fanatismo religioso e etc", cita a imprensa, destacando um dos muitos comentários dos fãs.

Anitta, recorde-se, dedicou-se nos últimos anos ao candomblé, religião popular no Brasil e na qual são feitos diversos rituais.

